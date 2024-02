Canone RAI | Con questi requisiti puoi evitare di pagarlo Domanda entro il 30 giugno

chi espone le sue idee sfruttando un palco pagato dal canone che la loro considerazione della democrazia alla quale risponderò con maggiore convinzione nel lavorare per gli interessi della Rai',

Leggi tutta la notizia su blowingpost

(Di venerdì 16 febbraio 2024) La tanto odiata tassa deve essere pagata anche per il corrente anno 2024 in bolletta, ma ci sono casistiche in cui è possibile chiedere l’esenzione. Purtroppo, non tutti i contribuenti sono così fortunati nell’essere esonerati dal pagamento delRAI, che non sarà pagato con i bollettini autonomi. Per l’anno 2024 ilRAI rimane e dovrà essere pagato mensilmente con i consumi della fornitura di energia elettrica. Quindi, a partire dal mese di gennaio 2024 si deve pagare 9 euro in bolletta per un totale di 90 euro all’anno in 10 rate mensili. Tuttavia, anche per il corrente anno 2024 ci sono delle casistiche di esonero dal pagamento delRAI in bolletta. Quali sono i casi di esenzione dal pagamento delRAI per l’anno 2024 equanto presentareper non ...