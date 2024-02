Campionato Uisp I Kickers strapazzano il S Ippolito Sorride il Giusti | il Tavola rallenta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Gol ed emozioni a raffica nella quinta giornata di ritorno deldi calcio a 11 targato. Al comando consolidano il primato solitario iNarnali, che infliggono la prima sconfitta stagionale (4-0) al S.(quarto in graduatoria coi suoi 27 punti) e salgono a quota 37. Non molla all’inseguimento del gradino più alto del podio ilStefano Comeana, che supera con un netto 3-1 a domicilio la Polisportiva S. Andrea, bloccata nei bassifondi con 11 punti, e difende la seconda posizione a quota 35.ancora, al contrario, il, che rimane comunque sul terzo gradino del podio a quota 30 punti dopo il pareggio per 1-1 ottenuto contro il Real Chiesanuova, che al contrario raggiunge proprio la Polisportiva S. Andrea a 11 punti. Torna ...