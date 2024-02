’Cammini Aperti’ L’Umbria da vivere

- Foto Aromi d'Italia - Ufficio stampa Umbria, Basilica di San Francesco ad Assisi - Foto Cammini d'Sasso - Foto Cammini d'Italia - Ufficio stampa L'giorni scorsi alla Bit di Milano - "Cammini Aperti"

(Di venerdì 16 febbraio 2024) L’evento, che si terrà il 13 e 14 aprile, ha come obiettivo principale quello di valorizzare ben 42 escursioni – 2 per ogni Regione e Provincia Autonoma – a cui prenderanno parte, previa iscrizione gratuita su www.italia.it/it/viaggio-italiano, oltre 2000 persone. Ideato dalla Regione Umbria (nella foto una veduta di Assisi)– realtà capofila del turismo lento – con la sua partecipata Sviluppumbria spa, vede però il coinvolgimento di tutte le regioni. L’appuntamento si pone così l’obiettivo di creare il più importante evento del genere, promuovendo i valori dell’accessibilità. Le escursioni/passeggiate saranno condotte da guide ambientali escursionistiche o accompagnatori di media montagna. Tra le caratteristiche di ogni percorso: essere un anello, con lunghezza tra i 6 e i 10 km e un dislivello non superiore ai 300 metri. Con il ...