Camionista aggredito Razziata parte del carico Accertamenti in corso

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Aggressione a un. Sono da chiarire i contorni della vicenda avvenuta a Orio Litta alle 3 della notte tra mercoledì e ieri. I carabinieri della compagnia di Codogno e un’ambulanza della Croce azzurra sono infatti andati in socdi unlungo la strada provinciale 234 Mantovana, dove si era fermato col suo mezzo. L’uomo, 48 anni, ha detto di essere statoda sconosciuti che hanno razziatodel. Dopo la visita, lui stesso avrebbe rifiutato il ricovero in ospedale e così il 118 è rientrato. Poi è iniziata la conta dei danni per capire la reale entità del furto. Sule gli eventuali ammanchi, ieri, i militari hanno però mantenuto stretto riserbo. P.A.

