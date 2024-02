Cambio di direzione per Rai 4K su tivùsat | ora trasmette anche Rai 1 con upscaling

Ricordiamo che per poter vedere la piattaforma tivùsat è necessario munirsi di un cam o di un decoder con tessera tivùsat.

Leggi tutta la notizia su dday

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Interessante novità per il canale Rai in UHD sulla piattaforma satellitare, che ora ha parzialmente abbandonato il rullo di vecchi programmi e propone in direttaalcuni i contenuti di Rai 1....