Da Doha arriva infatti l'indicazione - non ancora ufficializzata, E in fondo al tabellone, nella parte bassa, il russo Rublev. Contro di lui non è mai facile, ci conosciamo bene e lui cambia

Cambia ancora il tabellone di Sinner a Rotterdam: fuori anche Rublev! E Dimitrov… (Di venerdì 16 febbraio 2024) Jannik Sinner affronterà Milos Raonic ai quarti di finale del torneo ATP 500 di Rotterdam. L’appuntamento è per questa sera (secondo match dalle ore 19.30), quando il tennista italiano incrocerà il redivivo canadese, tornato in auge dopo un periodo complicato dal punto di vista fisico e in corsa grazie al ranking protetto. Il fuoriclasse altoatesino partirà con i favori del pronostico contro il numero 309 al mondo, ma non dovrà sottovalutare la caratura dell’avversario soprattutto al servizio. In palio la qualificazione alla semifinale sul cemento olandese, da disputare contro il vincente del confronto tra il padrone di casa Griekspoor e il finlandese Ruusuvuori. Guardando più in là, però, il tabellone di Jannik Sinner ha subito una nuova rivoluzione dopo le partite del pomeriggio. La finale annunciata ... Leggi tutta la notizia su oasport (Di venerdì 16 febbraio 2024) Jannikaffronterà Milos Raonic ai quarti di finale del torneo ATP 500 di. L’appuntamento è per questa sera (secondo match dalle ore 19.30), quando il tennista italiano incrocerà il redivivo canadese, tornato in auge dopo un periodo complicato dal punto di vista fisico e in corsa grazie al ranking protetto. Ilclasse altoatesino partirà con i favori del pronostico contro il numero 309 al mondo, ma non dovrà sottovalutare la caratura dell’avversario soprattutto al servizio. In palio la qualificazione alla semifinale sul cemento olandese, da disputare contro il vincente del confronto tra il padrone di casa Griekspoor e il finlandese Ruusuvuori. Guardando più in là, però, ildi Jannikha subito una nuova rivoluzione dopo le partite del pomeriggio. La finale annunciata ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Gkn, quei 400 operai di Firenze che vogliono cambiare il mondo: La vertenza Gkn è stata oggetto di due documentari, due libri, uno spettacolo teatrale, ha dato vita a cinque concerti-evento di fronte alla fabbrica ed è riuscita a mettere in piedi il primo Festival ... Google ha appena reso Gemini ancora più potente: Appena due mesi dopo aver distribuito il suo modello di intelligenza artificiale, il colosso ha presentato una nuova versione in grado di gestire audio, video e testi molto più grandi rispetto a GPT-4 ... OPEN VAR, Cambia il format televisivo: episodi in serata: Il format Open VAR, che analizza su DAZN gli episodi arbitrali più controversi della Serie A, riduce i tempi e analizzerà gli episodi quasi in "tempo reale". La domenica ...

Video di Tendenza