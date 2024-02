Calendario sci alpino oggi in tv | orari discesa Crans Montana e prova Kvitfjell | programma | pettorali | streaming

appuntamento valevole per il massimo circuito maschile di sci appuntamento valevole per il massimo circuito maschile di sci alpino CALENDARIO E TAPPE DELLA STAGIONE 2023/2024 La diretta televisiva

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Sarà un venerdì dedicato completamente alla velocità nella Coppa del Mondo di sci. Le donne cominciano la tre giorni di gare acon la primainsulle nevi elvetiche; mentre gli uomini saranno impegnati acon la secondacronometrata della. In Svizzera c’è sicuramente grande attesa per Lara Gut-Behrami, che ha la grandissima occasione di mettere quasi in maniera definitiva le mani sulla Coppa del Mondo generale. Sfruttando l’assenza di Mikaela Shiffrin, l’elvetica può allungare ulteriormente su quella che forse è l’unica rivale che le rimane, Federica Brignone. La valdostana non sta attraversando il miglior momento della sua stagione, maè una ...