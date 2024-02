Calcit | donate nuove poltroncine per il centro oncologico

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Arezzo, 16 febbraio 2024 – Proseguono le donazioni diall’ospedale San Donato. Nei giorni scorsi l’associazione, presieduta da Giancarlo Sassoli, ha donato al35per rendere gli spazi di attesa più confortevoli per chi è in attesa di una visita o di sottoporsi a terapia. Il costo sostenuto da, grazie al costante sostegno dei cittadini, è stato pari a 3.100 euro. «Ringraziamoe il suo presidente Giancarlo Sassoli per questa nuova donazione – dice la dottoressa Barbara Innocenti, Direttrice Po Arezzo – L’attenzione che l’associazione e i cittadini di Arezzo riservano al nostro ospedale è costante e rivolta alle esigenze degli utenti in modo da rendere il loro passaggio in ospedale più ...