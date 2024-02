Calciomercato | Psg Luis Enrique Mbappè? Squadra al di sopra di tutti

Calciomercato Milan , il PSG fa sul serio e in estate ci sarà l’assalto a Rafael Leao per sostituire Kylian Mbappé che andrà al Real Madrid Kylian ... (dailymilan)

Calciomercato Milan – Il PSG non molla Leao : sarà assalto in estate?

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il PSG potrebbe partire all'assalto di Rafael Leao, stella del Milan, in estate (pianetamilan)