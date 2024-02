Calciomercato – Osimhen è il primo obiettivo del PSG

Mbappè - Real Madrid, Psg guarda a Osimhen e Rafael Leao Secondo L'Equipe, il primo nome sulla lista per sostituire Kylian Mbappè è quello di Victor Osimhen, che ha firmato di recente il rinnovo del

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Victorcon molta probabilità sarà l’erede di Mbappè per la prossima stagione Che Victorlascerà il Napoli non è un mistero per nessuno. L’unica incognita è sulla destinazione futura del centravanti nigeriano. Dopo la dichiarazione ufficiale di Mbappè, che ha fatto sapere al PSG e ai suoi tifosi che sceglierà autonomamente la squadra per la quale giocherà dalla prossima stagione, il club francese è alla ricerca di un calciatore per sostituirlo. Il maggiore indiziato è proprio l’attaccante del Napoli, reduce dalla finale di Coppa d’Africa persa di misura contro la Costa d’Avorio. Ad avvalorare questa ipotesi è anche la presenza di Luis Campos tra i dirigenti del PSG. Stiamo parlando proprio di colui che peraveva scommesso sul nigeriano ai tempi del Lille. Victor infatti fu prelevato dal club belga dello ...

Il Napoli sta iniziando a sondare il terreno per il sostituto di Victor Osimhen , in pole c’è Zirkzee del Bologna dopo la conferma dell’addio in ... (calcionews24)

Sky - Osimhen, test a Castel Volturno per valutare la condizione fisica: Se ci sarà o no contro il Genoa Questo lo deciderà Walter Mazzarri insieme allo staff tecnico e allo staff medico.

Giordano: “Quarto posto Bologna e Atalanta sono troppo più forti del Napoli”: “Quanto è indispensabile avere Osimhen per arrivare quarti in campionato Non credo alla zona Champions: Bologna e Atalanta sono troppo più forti del Napoli di Mazzarri, ma questa è la mia sensazione.

Napoli, Osimhen si allena a Castel Volturno: test per la condizione fisica, la scelta di Mazzarri per il Genoa: Napoli, Osimhen si allena a Castel Volturno: test per la condizione fisica, la scelta di Mazzarri per il Genoa ...