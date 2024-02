Calciomercato Milan | Lopetegui al Milan? Ecco la decisione del giocatore

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Julenpotrebbe sostituire Stefano Pioli sulla panchina dei rossoneri. Il tecnico spagnolo ha rifiutato un club di Premier League Julenvuole solo e solamente il. Il tecnico spagnolo ha manifestato questa sua volontà rifiutando il Crystal Palace, club che aveva sondato il terreno per portare l’ex allenatore del Wolverhampton a Londra. Questa è l’indiscrezione resa nota da AS che sottolinea la voglia didi rimettersi in gioco in Serie A. D’altro canto è risaputo che il nome numero uno per i rossoneri è Antonio Conte, ma la Juventus potrebbe essere un richiamo troppo importante per il leccese.che quindi Loptegui potrebbe diventare più che un’idea in casa