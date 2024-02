Calciomercato Milan | il PSG perde Mbappé | ora Rafael Leao è…

occorre darla ad un altro talento del Lipsia, in prestito però dal PSG ed è l 'olandese Simons, Appare giocatore molto più determinato e sicuro di quanto si è visto con il Milan avendo in quella

(Di venerdì 16 febbraio 2024), il PSG fa sul serio e in estate ci sarà l’assalto aper sostituire Kylianche andrà al Real Madrid Kylianha comunicato che a fine stagione lascerà il PSG per approdare al Real Madrid. Sarà, quindi, un’estate bollente. Sì, perché il il club parigino è pronto a preparare l’assalto a. L’attaccante portoghese è uno dei nomi preferiti dalla dirigenza della squadra francese, per il dopo. Al momento non è partita nessuna trattativa, ma i dialoghi tra i due club, potrebbero cominciare presto per capire la fattibilità dell’operazione. Ricordiamo che il portoghese lo scorso anno ha rinnovato il contratto fino al 2028, inserendo una clausola da 175 milioni di euro. Nel caso in cui ...

Alessandro Buongiorno , centrale classe '99 del Torino, è uno dei nomi seguiti dal Milan in chiave mercato. La situazione in vista dell'estate (pianetamilan)

Per sostituire Kylian, i francesi potrebbero pescare in Italia. Ecco lo scenario attuale sui tre attaccanti: Mbappé, adieu. Il bomber francese volta pagina. Ma volta pagina anche il Psg. E il club dell’emiro del Qatar non intende rimanere con il foglio bianco. Per riempirlo, si prepara a spendere almeno trec ...

La tripla Juve! Allegri, ecco il basket: dopo calcio e tennis…: Pomeriggio all’insegna della pallacanestro per il tecnico bianconero, che ieri ha assistito dagli spalti alla sfida tra Virtus Bologna e Reggio Emilia valida per le Final Eight di Coppa Italia in cors ...

Inter-Salernitana: Dazn o Sky Sport Dove vederla in tv e in streaming: Calcio d'inizio alle ore 21 a San Siro. Dirigerà l'incontro Piccinini di Forlì. Simone Inzaghi cerca il momentaneo +10 sulla Juventus; debutto in panchina per Liverani, sostituto di Pippo Inzaghi ...