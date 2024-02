Calcio | Xavi Barça sempre mia priorità | a 18 anni dissi no al Milan

Casillas , ex portiere del Real Madrid, è stato intervistato da “Marca”. L’ex calciatore si trova a Las Vegas, dove si terrà il Super Bowl. Gli è ... (ilnapolista)

L'attuale tecnico del Bayer Leverkusen, ex Real da calciatore, sarebbe il preferito di Laporta BARCELLONA (SPAGNA) - Xabi Alonso in cima alla lista ... (ilgiornaleditalia)

Il tecnico però non sarebbe fra le priorità della dirigenza blaugrana BARCELLONA (SPAGNA) - Fermo ormai da quasi un anno, dopo l'addio al ... (ilgiornaleditalia)

Il tecnico lusitano è in scadenza col Porto BARCELLONA (SPAGNA) - Salgono le quotazioni di Sergio Conceicao come prossimo allenatore del ... (ilgiornaleditalia)

Calcio : Real. Ancelotti "Attacchi Xavi? Non mi abbasso a quel livello"

"Rudiger? Domani deciderò se giocherà o no, abbiamo alternative" MADRID (SPAGNA) - "Sono un professionista e, come tale, non voglio scendere a ... (ilgiornaleditalia)