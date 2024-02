La sfida dei talk " 'depressi' dal calcio in chiaro - tra Cucciari, Vinonuovo (4,8%) e Formigli (4,4%) Depressione da calcio per i talk politici, ma anche per l'intrattenimento leggero della terza

Calcio. Terza: podio invariato nel girone A (Di venerdì 16 febbraio 2024) Pisa 16 febbraio 2024 –– Terricciola primo, La Fornace seconda, Il Romito terzo. Cambia poco nel girone A della Terza Categoria pisana: non mutano le posizioni del podio e nemmeno le distanze, di certo c'è solo una gara in meno da giocare. Sedici gare per la capolista Terricciola ed Il Romito, quindici quelle giocate da La Fornace. Nell'ultimo turno il Terricciola di mister Perugi si è sbarazzato della Popolare Cep per 2 – 0 con le reti di Bertini e Mattolini. Niente da fare per la formazione ospite che resiste un tempo per poi crollare nella ripresa, con la capolista che fallisce anche il rigore della Terza rete. Terricciola dunque primo con quarantatre punti, sei in più de La Fornace che ha battuto 3 – 2 il Pisa Ovest. Locali a segno con una tripletta dello scatenato Fontanelli che raggiunge la doppia cifra stagionale ...

