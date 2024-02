Calcio Serie C | Recanatese | è Giacomo Filippi il nuovo tecnico

febbraio 16.15 SAMPDORIA - BRESCIA " Domenica 18 febbraio 16.15 VENEZIA - MODENA SERIE C GIRONE B, LE PARTITE DELLA 27° GIORNATA Ancona - Carrarese Fermana - SPAL Torres - Perugia Arezzo - Recanatese

(Di venerdì 16 febbraio 2024) L’allenatore siciliano sostituisce Pagliari alla guida della. L’esordio, domenica ad Arezzo. Per Ancona, Fermana e Vis, impegni casalinghi con Carrarese, Spal e Pescara 16 febbraio 2024 – Fumata bianca in casacon l’annuncio delche sostituirà Giovanni Pagliari, esonerato dopo l’ultima sconfitta interna per 4-1 col Rimini. Il nome scelto dalla dirigenza è quello di. Dopo una lunga carriera da calciatore,ha iniziato quella dasempre come vice di mister Roberto Boscaglia, iniziando sulle panchine di Brescia, Novara, Virtus Entella e Palermo dove, nella stagione 2020/21, gli venne anche affidata la panchina dopo l’esonero del. Confermato alla guida dei rosanero, ...