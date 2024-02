Calcio | Napoli | Osimhen non convocato per il Genoa

Il Napoli è in ritiro per la sfida che in cinquantamila aspetta, forse l'ultima possibilità per agganciarsi al treno Champions : senza Osimhen. Napoli Napoli, la probabile formazione di Mazzarri

Napoli, 16 feb. – (Adnkronos) – L'attaccante del Napoli Victor Osimhen non sarà convocato per la partita di domani pomeriggio al Maradona contro il Genoa. Il 25enne nigeriano rientrato dagli impegni con la propria Nazionale oggi ha svolto lavoro personalizzato di recupero in campo a Castelvolturno, lavoro che continuerà anche nella giornata di domani.

