Calcio | il Torino batte 2-0 il Lecce

Calcio, un grande Bologna batte la Fiorentina 2 - 0 con reti di Orsolini e Odgaard e Calcio, soddisfatto mister Thiago Motta e Basket, Virtus a Torino per le final eight di coppa Italia . L'

(Di venerdì 16 febbraio 2024) 21.00 Il2-0 ile coltiva il sogno europeo; per i salentini una nuova sconfitta pesante in ottica salvezza. Granata in serie positiva dal 29 dicembre. Primo tempo senza sussulti, ilè più agguerrito, ma non buca la retroguardia del Toro (al 13' Milinkovic rischia di fare un pasticcio insieme a Masina). Al 42' buona chance per Vlasic In avvio di ripresa il Toro sblocca la gara con un gran diagonale di Bellanova. Al 69' Koba non inquadra la porta. Pongracic espulso,raddoppia Zapata, 81'