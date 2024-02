Calcio femminile | nell’ultima giornata della regular season di Serie A svetta il big match tra Roma e Fiorentina

Nonostante la brutta sconfitta nell'ultimo turno si tratta di un match quasi da ultima spiaggia Ascoli - Cremonese Pronostici per oggi e calcio in 30 GERMANIA BUNDESLIGA - FEMMINILE RB Lipsia D -

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Tutte in campo per l’ultimo atto. I giochi sono già fatti nellaA 2023-2024 di, Campionato che sta per vivere lanumero 18, prevista sabato 17 e domenica 18 febbraio. Non sono previsti incontri al cardiopalma. Il quadropoule scudetto (, Juvents,, Inter e Sassuolo) e salvezza (Milan, Como, Sampdoria, Napoli e Pomogliano) è infatti già delineato. Motivo per cui le dieci squadre cercheranno di affrontare i rispettivi incontri già in proiezione futura. L’incontro di cartellone sarà senza dubbio quello tra la terzaclassee la capolista: un bigche ...