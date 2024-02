La giornata numero quattordici del girone B di Serie C Femminile ha visto il Trento Calcio Femminile affrontare la Jesina: 1 - 1 il risultato finale che consegna alle gialloblù un punto guadagnato in una trasferta rivelatasi tutt'altro che facile. Il primo tempo, per quanto sottotono

Calcio femminile C / Jesina, domenica senza campionato (Di venerdì 16 febbraio 2024) La gara contro la Spal è stata posticipata al 13 marzo (si sta puntando a giocarla alle ore 17 allo stadio Carotti). Per l’Under 17 la sconfitta di Pesaro ha complicato tutto JESI, 16 febbraio 2024 – Seconda di campionato e Jesina al palo perchè la Spal non può disporre dell’intero organico in quanto alcune sue tesserate sono state convocate da Marco Canestro con la Rappresentativa Nazionale femminile della Lega Nazionale Dilettanti impegnata al Viareggio Cup. La partita sarà recuperata il 13 marzo prossimo alle ore 17 a Jesi al Carotti: si sta lavorando per organizzarla e giocarla alle ore 17 allo stadio Carotti. UNDER 17 Una giornata al termine e per l’Under 17 tutto si è complicato, diciamo tutto è compromesso o quasi. La sconfitta in casa dell’Arzilla Pesaro per 5-1 e il successo della Recanatese ha consentito ai leopardiani di ... Leggi tutta la notizia su vallesina.tv (Di venerdì 16 febbraio 2024) La gara contro la Spal è stata posticipata al 13 marzo (si sta puntando a giocarla alle ore 17 allo stadio Carotti). Per l’Under 17 la sconfitta di Pesaro ha complicato tutto JESI, 16 febbraio 2024 – Seconda dial palo perchè la Spal non può disporre dell’intero organico in quanto alcune sue tesserate sono state convocate da Marco Canestro con la Rappresentativa Nazionaledella Lega Nazionale Dilettanti impegnata al Viareggio Cup. La partita sarà recuperata il 13 marzo prossimo alle ore 17 a Jesi al Carotti: si sta lavorando per organizzarla e giocarla alle ore 17 allo stadio Carotti. UNDER 17 Una giornata al termine e per l’Under 17 tutto si è complicato, diciamo tutto è compromesso o quasi. La sconfitta in casa dell’Arzilla Pesaro per 5-1 e il successo della Recanatese ha consentito ai leopardiani di ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Giovani Fere: per la Primavera supersfida sul campo della capolista: Trasferta in vista per la Primavera di Salvatore D’Urso che affronterà il Cesena sabato 17 febbraio alle 14.30. Gara complicatissima per i rossoverdi sul campo della prima della classe, ma è chiaro ... Juve-Napoli 2024. Diretta streaming partita Serie A femminile: Juve-Napoli femminile si gioca domenica 18 febbraio 2024 alle ore 12:30, la partita è valida per la 18esima giornata di Serie A donne. Si affrontano squadre ... Termina in parità la partita di Calcio a 5 femminile tra Follonica Gavorrano e Dinamo Florentia (3-3 il risultato finale): La partita si fa subito dura per le ragazze biancorossoblù: dopo un minuto le ospiti passano in vantaggio con Basagni e al 6' trovano il raddoppio con Shikata. Al 13' Falcini accorcia le distanze per ...

Video di Tendenza