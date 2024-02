La Kfa esonera il tecnico tedesco: "E' stato un viaggio incredibile, grazie a tutti", le parole del ct SEUL (COREA DEL SUD) - Jurgen Klinsmann non è più il commissario tecnico della Corea del Sud. Il tedesco è stato esonerato dalla federazione sudcoreana che ha pubblicato, sul proprio sito internet, la

(Di venerdì 16 febbraio 2024) La Kfa esonera il tecnico tedesco: "E' stato un viaggio incredibile, grazie a tutti", le parole del ct SEUL (DEL SUD) -non è più il commissario tecnico delladel Sud. Il tedesco è statodalla federazione sudna che ha pubblicato, sul proprio sito internet,

Hwang Ui-jo è stato sospeso dalla Federcalcio della Corea del Sud perché accusato di aver fatto una video alla ex compagna durante un rapporto ... (sportface)

Doha, 30 gen. - (Adnkronos) - Si ferma agli ottavi di finale la corsa del l'Arabia Saudita del ct Roberto Mancini in Coppa d'Asia . All'Education City ... (liberoquotidiano)

Doha, 30 gen. – (Adnkronos) – Si ferma agli ottavi di finale la corsa del l’Arabia Saudita del ct Roberto Mancini in Coppa d’Asia . All’Education City ... (calcioweb.eu)

L'allenatore della Corea del Sud, Jurgen Klinsmann , è stato esonera to. Lo ha annunciato oggi la Feder Calcio Corea na (Kfa), dopo la recente ... (quotidiano)

Calcio: Corea del Sud. Esonerato il ct Jurgen Klinsmann: La Kfa esonera il tecnico tedesco: 'E' stato un viaggio incredibile, grazie a tutti', le parole del ct SEUL (COREA DEL SUD) (ITALPRESS) - ...

Il tedesco sollevato dall'incarico dopo meno di un anno. Fatale la sconfitta in semifinale con la Giordania: Jurgen Klinsmann non è più il c.t. della Corea del Sud. È stato esonerato dalla Federcalcio coreana dopo la recente sconfitta per 2-0 nelle semifinali della Coppa d'Asia contro la sorprendente Giordan ...

UFFICIALE - Corea del Sud, esonerato Klinsmann: L'allenatore della Corea del Sud, Jurgen Klinsmann, è stato esonerato. Lo ha annunciato oggi la Federcalcio coreana (Kfa), dopo la recente eliminazione della nazionale nelle semifinali della Coppa d'A ...