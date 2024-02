Calcio a 5 Serie B | C1 e C2 | il programma e gli arbitri delle gare tra il 16 e il 17 febbraio

In questo fine settimana si disputerà il ventitreesimo turno del campionato di Serie D. Nel raggruppamento G, andranno in scena tre derby

(Di venerdì 16 febbraio 2024) In B la capolista Audax affronta il Corinaldo nel derby della ValMisa. Parlando della C1, c’è il big match Jesi-Alma Juventus Fano. In C2, le sfide clou sono Avenale-Real Fabriano e Aurora Treia-Polisportiva Victoria VALLESINA, 162024 – Un fine-settimana ricco di big match quello che sta per iniziare per le nostre squadre della Vallesina e dintorni traB, C1 e C2 dia 5. Tra le sfide tra oggi, venerdì 16, e domani, sabato 17, spiccano Audax-Corinaldo in B, Jesi-Alma Juventus Fano in C1 e Avenale-Real Fabriano in C2. Andiamo a scoprire ilcompleto Il pre-gara di Corinaldo-Audax Sant’AngeloB Sabato 17si giocherà la 16^ giornata del girone D diB. Il big match è il derby tra la capolista ...