Calcio a 5 Coppa | Oledinamica in semifinale

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Passo avanti nel memorial Alfonso Velez per l’Oleodinamica Forlivese. La squadra di mister Mingozzi, che milita in serie C1, si è imposta 2-5 in casa del Lepida San Lazzaro, formazione di serie D, nei quarti di finale del trofeo in gara unica. Per i biancorossi a segno con una doppietta di Di Primio, Giagnorio, Salvatore e capitan Cangini Greggi. In campo: Beltran, Cangini Greggi, Castorri, Di Maio P., Di Primio, Salvatore, Rios, Giagnorio, Vittozzi, La Corte, Olkama e Valdifiori. Le semifinali del torneo sono in programma sabato 4 maggio. f. p.