Caivano | altro colpo alla camorra | 11 arresti Nelle indagini anche la bomba contro don Patriciello video

il sistema di spaccio di droga nel Parco Verde di Caivano. Lì, a cui ieri la Dda di Napoli e i carabinieri hanno inferto un altro ieri la Dda di Napoli e i carabinieri hanno inferto un altro colpo.

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Undiciin carcere e due divieti di dimora sono stati eseguiti dai Carabinieri di Giugliano ea carico di altrettante persone ritenute gravemente indiziate, a vario titolo, tra l’, di associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, estorsione, detenzione e porto d’armi, con l’aggravante del metodo mafioso. Dalleè emerso che l’organizzazione di tipo camorristico era attiva in particolare sui territori di Frattamaggiore, Frattaminore e delle zone limitrofe, come Arzano e. Tra le azioni ricostruite in questo contestoladel marzo 2022 fatta esplodere davantiparrocchia di don Maurizio. Dunque, ...