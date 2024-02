Caitlin Clark è uno spettacolo irripetibile

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di venerdì 16 febbraio 2024) «Che ore sono?». L’uomo è troppo agitato per guardare il telefono. «Faccio in tempo a mangiare?». Suono di campanello, l’ascensore frena. «Per favore, dimmi dove posso mangiare qualcosa». Sono le 16 di un pomeriggio di gennaio. Fuori è ormai buio. Davanti a noi c’è la lobby dell’Heldrich Hotel, nel centro di New Brunswick dove sorge il campus della Rutgers University, la principale università pubblica del New Jersey, dove lo smaltimento rifiuti della famiglia Soprano operava a pieno regime. Frustrato dalla nostra impotenza, l’uomo si avventura all’esterno alla disperata ricerca di cibo. Tira un vento gelido, ma non sembra curarsene. Indossa solo un’enorme felpa giallonera, con l’inconfondibile testa del falco — the Hawkeye — della University of Iowa. Abituato alle correnti artiche che spazzano il Midwest, non si fa certo intimidire dall’inverno della costa Est; solo il pensiero di ...