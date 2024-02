Cagliari | Ranieri | «Volevo dimettermi | ma poi la squadra…»

volevo una tua valutazione in questo senso, con lui che è Dopo Roma - Cagliari, Ranieri ha detto "De Rossi è un predestinato" oggi

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Le parole di Claudio, allenatore del, in conferenza stampa in vista della gara contro l’Udinese Claudioha parlato in conferenza stampa in vista di Udinese-. PAROLE– «Ho parlato alla squadra, serviva un elettroschok. Ho detto che mi sarei dimesso, ma la squadra si è opposta. Tutti avremo dovuto lottare, ed ho detto ‘va bene, lottiamo tutti per portare a termine questa missione’. Dopo tutto i ragazzi hanno chiesto di andare in ritiro ed oggi, infatti, si tratterranno qui». CONTINUA A LEGGERE SUNEWS 24