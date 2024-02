“Cadevo nel vuoto | era il finimondo” | crollo di Firenze | uno dei feriti rivive l’orrore

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 16 febbraio 2024), 16 febbraio 2024 - "E' un miracolo". Lo ripete tante volte. "Ho fatto un volo dal terzo piano, tutto mi è cascato addosso e sono ancora qua". Stringe il pugno e lo batte col nostro. E' un gesto che vuol dire tutto. Che significa che Cristinel Spataru è ancora vivo, sopravvissuto con due connazionali rumeni alla tragedia deldel supermercato in costruzione a. Cinquantun anni e una vita in salita, spesa da più d'una manciata d'anni a Castelfranco Veneto, con il figlio ventiquattrenne George che mette tutti sull'avviso: "Per fortuna mio padre sta bene, diciamo, perché altrimenti...". In quell'altrimenti si concentra la rabbia e l'impotenza di chi muore di lavoro. Che vorrebbe rivalersi di una vita di sacrifici. Che vorrebbe vendicare chi ci lascia il futuro e le speranze. "E' un lavoro che serve a malapena ...