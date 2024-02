a far precipitare un autobus dal viadotto di Mestre, il 3 ottobre, uccidendo 21 persone. La morte fornito da un'azienda cinese, per escludere un eventuale guasto, in particolare allo sterzo e alle

Bus di Mestre, lo sterzo del mezzo era rotto: riscontrata la frattura dell'impianto di direzione (Di venerdì 16 febbraio 2024) Nuovo capitolo sulla tragedia di Mestre. Emergono nuovi dettagli: l?accertamento tecnico sul bus della tragedia del 3 ottobre ha rilevato che lo sterzo era rotto. Come riporta il... Leggi tutta la notizia su leggo (Di venerdì 16 febbraio 2024) Nuovo capitolo sulla tragedia di. Emergono nuovi dettagli: l?accertamento tecnico sul busa tragedia del 3 ottobre ha rilevato che loera. Come riporta il...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza