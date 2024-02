Bundesliga | Colonia sconfitto in casa dal Werder Brema

Nelle gare domenicali del 21esimo turno di Bundesliga lo Stoccarda supera 3-1 il Mainz e rimane al terzo posto in classifica. Gli svevi la ... (sportface)

Bundesliga 2023/2024 : poker Borussia Dortmund a Colonia - il Friburgo piega l’Hoffenheim

In archivio un intenso pomeriggio in Bundesliga 2023/2024, con la prima giornata del girone di ritorno, la diciottesima, in cui spicca la ... (sportface)