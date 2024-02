scatterà la richiesta di risarcimento per le spese sostenute per la sostituzione dello pneumatico. Sicurezza a Verona, Tommasi: "Non serve strumentalizzare". TEMI: auto vigili verona buca gomme

Buca le gomme per vendetta. Denunciato (Di venerdì 16 febbraio 2024) Stanco di vedere auto in sosta vietata davanti al suo passo carrabile si è vendicato... Bucando le gomme. Un episodio avvenuto a fine 2023 sul quale gli agenti della polizia locale (nella foto d’archivio) hanno fatto luce denunciando il responsabile. Lo scorso dicembre una ’Punto’ era stata parcheggiata in divieto di sosta davanti al passo carrabile di un’officina, in quel momento chiusa. Il titolare dell’officina aveva chiamato la polizia locale, una pattuglia intervenuta sul posto ha sanzionato l’auto in sosta vietata facendola rimuovere col carro attrezzi. Auto che, al momento della rimozione, era in perfetto stato. Ma quando è andato ritirarla in depositeria, il proprietario ha notato due ruote completamente sgonfie, che era stato costretto a sostituire. Per vederci chiaro il personale della sezione di Polizia giudiziaria, ha ricostruito i ... Leggi tutta la notizia su lanazione (Di venerdì 16 febbraio 2024) Stanco di vedere auto in sosta vietata davanti al suo passo carrabile si è vendicato...ndo le. Un episodio avvenuto a fine 2023 sul quale gli agenti della polizia locale (nella foto d’archivio) hanno fatto luce denunciando il responsabile. Lo scorso dicembre una ’Punto’ era stata parcheggiata in divieto di sosta davanti al passo carrabile di un’officina, in quel momento chiusa. Il titolare dell’officina aveva chiamato la polizia locale, una pattuglia intervenuta sul posto ha sanzionato l’auto in sosta vietata facendola rimuovere col carro attrezzi. Auto che, al momento della rimozione, era in perfetto stato. Ma quando è andato ritirarla in depositeria, il proprietario ha notato due ruote completamente sgonfie, che era stato costretto a sostituire. Per vederci chiaro il personale della sezione di Polizia giudiziaria, ha ricostruito i ...

