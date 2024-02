Breda cambia la Ternana E Pereiro va recuperato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 16 febbraio 2024) di Augusto Austeri TERNI Novità nell’undici iniziale, forse anche per motivi tecnico-tattici. La vittoria bruciata negli ultimi secondi con lo Spezia, la classifica e il calendario impongono ai rossoverdi di fare risultato a Reggio Emilia (domani ore 14). Urge ritrovare ottimismo in vista dello scontro diretto al "Liberati" con il Lecco, ma anche perchè poi ci saranno la gara di Palermo e quella interna con il Parma. I nodi di queste ore riguardano centrocampo e attacco, a iniziare dall’involuzione manifestata dadopo il grande exploit all’esordio contro il Cittadella in cui aveva dimostrato di poter avere un forte peso specifico nel percorso-salvezza. Per diverse garenon potrà contare sul duttile Favasuli. Pyyhtia risente di problemi fisici (possibile rilancio di deBoer o Faticanti) e sembra out come Viviani. Le note positive ...