Braccianti presi a cinghiate e massacrati nei campi | denunciati 5 imprenditori

accusati dei reati di sfruttamento del lavoro e impiego di manodopera clandestina nei confronti di alcuni braccianti stranieri. Dalle indagini è emerso che i lavoratori venivano presi a cinghiate se

(Di venerdì 16 febbraio 2024) In un’operazione coordinata dall’Ispettorato del Lavoro di Caserta, nell’ambito del progetto multi-agenzia Su.Pr.eme., si è svolta una vasta attività di vigilanza per contrastare il fenomeno dello sfruttamento lavorativo e del caporalato neiagricoli dell’agro-aversano, dell’agro-sessano e della zona dei Mazzoni. La task force, composta da personale degli Ispettorati di Caserta, Napoli, Sassari, Roma, e Salerno, affiancata dai carabinieri del Nil dell’Itl di Caserta e da mediatori culturali dell’Oim, ha messo in luce una realtà allarmante. Durante l’operazione, che ha visto il supporto logistico delle locali stazioni dei Carabinieri e, per una settimana, la partecipazione di personale ispettivo dell’Inps e dello Spesal della locale Asl, sono state ispezionate diciassette aziende agricole. La maggior parte di esse, operanti principalmente nel settore della ...

presi a cinghiate per un momento di riposo o riaccompagnati a casa e lasciati senza cure invece che in ospedale dopo un malore. Sono alcuni degli ... (quotidiano)

Caporalato, violenze su braccianti nel casertano: stranieri presi a cinghiate: Braccianti presi a cinghiate, sottoposti a violenze fisiche e costretti a lavorare per l'intera settimana, oltre 11 ore al giorno. Venivano sfruttati così, in Campania, dieci lavoratori extracomunitar ...

Il petrolio è stabile a New York a 78,01 dollari: Fiamme in un appartamento al piano terra, oggi pomeriggio, poco dopo le 16 in via Guggenberg a Bressanone. Un divano ha preso fuoco, allargandosi poi al resto del salone. Ingenti i danni ma gli ...

Braccianti presi a cinghiate e senza cure mediche, divieti di dimora per 4 imprenditori: Presi a cinghiate per un momento di riposo o riaccompagnati a casa e lasciati senza cure invece che in ospedale dopo un malore. Sono alcuni degli episodi che hanno coinvolto braccianti agricoli ...