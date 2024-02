Braccia donate all’agricoltura L’orto sociale piace ai giovani | Prodotti e rapporti a km zero

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 16 febbraio 2024) di Mattia Lupini Un orto urbano come modello di agricoltura sostenuto dalla comunità locale. Anche dai più. Succede in via Chiantigiana, a pochi passi dal centro sportivo San Marcellino, dovedi Marcovaldo – di calviniana memoria – vive della dedizione di chi quotidianamente trova del tempo da dedicare per semina, coltura e raccolta degli ortaggi. Così dal 2021 Lorenzo Bicchi porta avanti il progetto di auto-produzione a chilometroconcepito da Forimercato, una retefiorentina basata sul sistema mutualistico di scambio di beni e servizi. "È un espediente- afferma Bicchi - che comporta tempo, dedizione, per ottenere risultati con minor impegno. Agli associati viene richiesta una quota d’iscrizione di quindici euro mensili per sostenere le spese che il terreno ...