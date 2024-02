Bossetti | la Cassazione | no alle analisi dei reperti del delitto di Yara

La Corte di Cassazione ha giudicato " inammissibile " il ricorso presentato dai legali di Massimo Bossetti , l'ex muratore di Mapello condannato in via definitiva all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio ,

LA Cassazione. La difesa di Massimo Bossetti non potrà analizzare i reperti dell'omicidio di Yara Gambirasio. Lo ha deciso venerdì 16 febbraio la Cassazione che ha giudicato inammissibile il ricorso presentato dagli avvocati Paolo Camporini e Claudio Salvagni, legali del muratore di Mapello, in carcere dopo che è stato condannato definitivamente all'ergastolo.

