La Corte di Cassazione ha giudicato " inammissibile " il ricorso presentato dai legali di Massimo Bossetti , l'ex muratore di Mapello condannato in via definitiva all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio ,

Bossetti, Cassazione: "No alle analisi dei reperti su Yara Gambirasio", il legale: "Il potere vince sempre" (Di venerdì 16 febbraio 2024) Nulla fare, anche questa volta il ricorso presentato dai legali di Massimo Bossetti, l'ex muratore di Mapello condannato in via definitiva all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio, è stato ritenuto "inammissibile" dai giudici della Cassazione. I legali di Bossetti avevano chiesto di poter ana

