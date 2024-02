Borse Ue prudenti Wall Street in rosso | deludono i prezzi alla produzione Unipol e UnipolSai in rally dopo l’Opa

Prudenti le Borse Usa, spread ai minimi Assai più caute le Borse Usa. Future Wall Street sulla parità. Nasdaq +0,1%. S&P500 +0,1%. Dow Jones +0,2%. Indice Russell 2000 delle mid mall cap +2,1%. Tim -

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Il rendimento del titolo del Treasury 10 anni è al 4,3%. A Piazza Affari in calo Eni, bene Prysmian e il lusso. L’Euro è debole. Spread sotto i 150 punti

Occhi anche sulla riforma del patto di stabilità. Petrolio e gas in aumento, euro si indebolisce sotto 1,08 dollari. Spread in lieve rialzo a 176 ... (ilsole24ore)

Occhi anche sulla riforma del patto di stabilità. Tra i titoli giù poste su ipotesi cessione quota del Mef. Petrolio e gas in aumento, euro si ... (ilsole24ore)

I listini si preparano a festeggiare la fine del 2023 sui massimi con Piazza Affari in prima fila. Spread ai minimi da giugno, in calo il petrolio (ilsole24ore)

Il mercato cerca di reagire dopo le parole della presidente Bce che alla vigilia ha ipotizzato un taglio dei tassi non prima dell’estate, mentre nel ... (ilsole24ore)

A Piazza Affari occhi puntati sull’ipotesi di cessione del 4% di Eni. Petrolio e prezzi del gas in rialzo. Euro sotto 1,09 dollari. Spread in lieve ... (ilsole24ore)

Bce, cruccio inflazione: Lagarde e colleghi prudenti sui tagli dei tassi: Lagarde e gli altri funzionari Bce predicano cautela sui tagli dei tassi, ma non manca chi spinge per agire ad aprile. Tutti i dettagli ...

Eni giù in Borsa dopo calo utili mentre Unipol vola dopo Opa (+20%) su UnipolSai: Avvio in positivo per i principali listini del Vecchio Continente, con gli investitori che seguono la stagione delle trimestrali e le prossime mosse delle banche centrali. A Piazza Affari anche Unipol ...

Eni, utile batte le attese ma crolla del 66%. Descalzi: «risultati 2023 eccellenti nonostante lo scenario»: La volatilità dei prezzi dell'energia fanno crollare l'utile. Il titolo cede l'1,2% a Piazza Affari. Descalzi rassicura sulle prospettive future del gruppo. Ecco i risultati finanziari.