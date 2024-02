Borse | Tokyo chiude in rialzo +0 | 86% | Nikkei a un passo dai massimi storici

In Asia Borse in positivo, con l'indice di riferimento giapponese NIKKEI 225 che si sta avvicinando La Borsa di Tokyo ha terminato infatti l'ultima seduta della settimana col segno più, aggiornando

Cina lascia a sorpresa i tassi invariati. Attenzione alle trimestrali. Euro stabile sotto 1,1 dollari. Petrolio poco mosso. Wall Street ferrma per il ... (ilsole24ore)

A Milano occhi puntati sull’ipotesi di cessione del 4% di Eni. Petrolio e prezzi del gas in rialzo . Euro sotto 1,09 dollari (ilsole24ore)

Negli Usa continuano ad arrivare segnali che indicano come sia improbabile che la Federal Reserve riduca i tassi di interesse così presto come ... (ilsole24ore)

Il Giappone ha comunicato a sorpresa che la sua economia è entrata in recessione tecnica per il calo dei consumi interni. Mercati della Cina ... (ilsole24ore)

Borse asiatiche in rally su Wall Street, Hong Kong +2,57%: Roma, 16 feb. (askanews) – Giornata di rialzi sulle borse asiatiche in scia a Wall Street. A Hong Kong, l’indice Hang Seng guadagna il 2,57%, mentre a Seoul il Kospi mostra un rialzo dell’1,34%. Bene ...

Borsa Tokyo ancora in corsa con speranze Bank of Japan. Nikkei 225 a un passo dal record della storia del 1989: L’indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo non ferma la sua corsa: la notizia relativa alla crescita negativa del Pil del Giappone, nel corso del quarto trimestre del 2023, – arrivata nella sessione di ...

La borsa di Tokyo chiude in rialzo su Wall Street, Nikkei +0,92%: Roma, 16 feb. (askanews) - Chisura in rialzo per la borsa di Tokyo, con il Nikkei che guadagna lo 0,92%, a 38,510 punti, vicino a valori record ...