Borsa | l' Europa parte positiva | Londra +0 | 5%

Mercati azionari del Vecchio continente tutti leggermente in crescita in avvio di giornata: la Borsa migliore è quella di Amsterdam che sale dello 0,8%, con Londra in aumento di mezzo punto percentuale, Parigi e Francoforte dello 0,4%, con Madrid positiva

