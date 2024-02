Borsa | l' Europa avanza verso i massimi storici | Milano +0 | 3%

Gli indici azionari europei corrono verso i massimi storici, con Londra che sale dell'1,46%, Parigi dello 0,46%, Milano dello 0,3% e Francoforte dello 0,5% dopo i dati Usa sui prezzi alla produzione. .

E' Piazza Affari la regina d'Europa in chiusura di seduta. L'indice Ftse Mib ha guadagnato l'1,17% a 31.694 punti, tornando sui livelli del giugno ... (quotidiano)

Mercati azionari del Vecchio continente tutti leggermente in crescita in avvio di giornata: la Borsa migliore è quella di Amsterdam che sale dello ... (quotidiano)

Borse europee sempre generalmente positive in attesa degli ultimi dati macroeconomici della settimana dagli Stati Uniti che potrebbero orientare la ... (quotidiano)

Eni scivola in Borsa (-3%) dopo conti, pesa anche calo utile: Si amplia la corrente di vendite in Piazza Affari su Eni dopo i conti: il titolo, partito debole, ha superato la boa di metà giornata in calo del 3% a 14,14 euro. Il gruppo l'anno scorso ha registrato ...

Opa e fusione con UnipolSai: Unipol vola in borsa: Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per qu ...

Borsa: Milano tiene (+0,3%) con Europa, bene Londra con Natwest: Borse europee sempre generalmente positive in attesa degli ultimi dati macroeconomici della settimana dagli Stati Uniti che potrebbero orientare la Fed nella politica di riduzione dei tassi. (ANSA) ...