Borsa | Asia corre guardando a Fed | Hong Kong +2 | 4%

Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico tutti in rialzo dopo il calo oltre le stime delle vendite al dettaglio negli Stati Uniti, una frenata che potrebbe portare la Fed a tagliare i tassi

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Mercati azionaritici e dell'area del Pacifico tutti in rialzo dopo il calo oltre le stime delle vendite al dettaglio negli Stati Uniti, una frenata che potrebbe portare la Fed a tagliare i tassi già a giugno per sostenere l'economia. Tokyo è salita dello 0,8%, con l'indice Nikkei che vede il suo massimo storico, ma soprattuttoe sale dello 2,4% anche grazie ai piani di sostegno del governo cinese alle Borse. Chiuse sia Shanghai sia Shenzhen per le festività del capodanno cinese, con buoni segnali comunque dal fronte del turismo interno. In rialzo dell'1,2% l'indice generale di Seul e del 3% il listino tecnologico. Più cauta Sidney, che ha chiuso comunque in aumento dello 0,6%. In leggero rialzo i future sull'avvio dei mercati europei.

Seduta in calo per le Borse di Asia e Pacifico con Tokyo che lascia sul terreno lo 0,69%. A pesa re sui listini, a ranghi ridotti con le Piazze cinesi ... (quotidiano)

Le Borse asiatiche, orfane dei listini cinesi per il capodanno lunare, concludono la seduta in rialzo . L'attenzione degli investitori si concentra ... (quotidiano)

Borsa Tokyo ancora in corsa con speranze Bank of Japan. Nikkei 225 a un passo dal record della storia del 1989: Riguardo alle altre borse dell’area Asia-Pacifico, la borsa di Sidney ha chiuso in rialzo dello 0,69% a 7.658,3 punti, mentre il Kospi della borsa di Seoul avanza di oltre l’1%. Rimane chiusa, in ...

La borsa di Tokyo chiude in rialzo su Wall Street, Nikkei +0,92%: Roma, 16 feb. (askanews) – Chisura in rialzo per la borsa di Tokyo, con il Nikkei che guadagna lo 0,92%, a 38,510 punti, vicino a valori record in scia alla chiusura di ieri di Wall Street.