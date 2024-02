Bonus psicologo ultime notizie | le novità per il 2024

2024 da quando si possono fare le domande e i tempi di rimborso Quando arriva il rimborso del bonus psicologo 2023 - 2024 Stando a quanto riportano le ultime notizie, il rimborso del bonus psicologo

(Di venerdì 16 febbraio 2024) L’annoporta con sé importanti aggiornamenti riguardanti il, un’iniziativa volta a sostenere il benessere psicologico dei cittadini italiani colpiti dagli impatti della pandemia e dalla conseguente crisi socio-economica. Questo contributo, che si concentra sulla fruizione di sedute psicoterapeutiche, si conferma come una risorsa fondamentale per coloro che affrontano condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica. Le nuove disposizioni, incluse nell’articolo 22-bis del decreto-legge n. 145/2023, introducono modifiche sostanziali riguardanti l’importo massimo erogabile, i termini di presentazione delle domande e altri criteri di accesso. Permessi legge 104: chi può richiederli e come procedere Benefici dele le ...

“Il Consiglio regionale ha approvato un mio ordine del giorno che conferma, per il Lazio, la continuità dello strumento dei buoni servizio per il ... (romadailynews)

In attesa del decreto attuativo, i beneficiari potranno usufruire di un contributo di 50 euro e fino a 1.500 a seduta, in base agli scaglioni Isee (ilgiornale)

In attesa del decreto attuativo, i beneficiari potranno usufruire di un contributo di 50 euro e fino a 1.500 a seduta, in base agli scaglioni Isee (ilgiornale)

Con un emendamento al decreto Milleproroghe salgono i fondi per il Bonus psicologo : per il 2024 si passa da 8 a 10 milioni. Ma il contributo è ... (fanpage)

"Dopo il 2023, anche per il 2024 il Bonus psicologico è stato portato" da 8 milioni "a 10 milioni di euro. Avevamo chiesto più fondi, ma comunque ... (orizzontescuola)

Pubblicata la Circolare Inps con le indicazioni operative per la fruizione del Bonus psicologo a decorrere dall’annualità 2023. La domanda per il ... (orizzontescuola)

Bonus psicologo. Domande 2023 dal 18 marzo (circolare INPS n°34): Per le domande bonus psicologo relative all’anno 2024 e successivi, l'apertura del canale telematico sarà comunicata di anno in anno ...

Bonus per la salute/ 4 Agevolazioni da sfruttare per stare bene (16 febbraio 2024): Grazie ai bonus per la salute previsti dal Governo Meloni, è possibile godere di molti vantaggi e risparmi fiscali. Eccoli qui!

Bonus psicologo 2024 al via: date e scadenze per richiedere i 1.500 euro: Il bonus psicologo 2024 è un contributo del valore di massimo 1.500 euro per coprire le spese delle sedute dal terapeuta. L'INPS ha pubblicato di recente la circolare con le indicazioni e le scadenza ...