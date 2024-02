Bonus psicologo | dal 18 marzo le domande per chiedere il rimborso parziale delle sedute del 2023 Avrà priorità chi ha Isee più basso

Dal 2023 abbiamo reso strutturale il bonus psicologo aumentando fino a 1.500 euro l'importo del contributo che i cittadini possono chiedere. Lo abbiamo rifinanziato e aumentato ulteriormente per il

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Dal 18si può presentare la richiesta sul sito dell’Inps per ottenere il, il contributo pubblico per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, per lefatte nel. Il beneficio è destinato ai cittadini connon superiore ai 50mila euro e leper la richiesta del contributo potranno essere presentate fino al 31 maggio 2024. Poi saranno elaborate le graduatorie degli aventi diritto in base alle risorse disponibili. Rispetto allo scorso anno, sono stati innalzati gli importi del contributo ed è stato esteso a 270 giorni il tempo per il suo utilizzo. Lo rende noto il ministero della Salute sul proprio sito. Il contributo sarà erogato prioritariamente alle persone conpiù, ...