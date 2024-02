Bonus psicologo 2024 | domande al via dal 18 marzo Come richiederlo all’Inps | tutte le novità

2023 abbiamo reso strutturale il bonus psicologo aumentando fino a 1.500 euro l'importo del contributo che i cittadini possono chiedere. Lo abbiamo rifinanziato e aumentato ulteriormente per il 2024

Pubblicata la Circolare Inps con le indicazioni operative per la fruizione del Bonus psicologo a decorrere dall'annualità 2023. La domanda per il ...

Dal 18 marzo si può presentare la richiesta sul sito dell'Inps per ottenere il Bonus psicologo , il contributo pubblico per sostenere le spese ...

Bonus psicologo al via. È possibile fare domanda per ottenere il contributo per le sedute di psicoterapia a partire dal prossimo 18 marzo fino al 31 ...

Sangiovanni, i disturbi d’ansia: sintomi, cause e rischi. La psicologa Sannini: «Ecco come riconoscerli»: «Angoscia, difficoltà a mantenere l’attenzione, la concentrazione», sono questi alcuni dei sintomi che possono manifestarsi in caso di disturbi d'ansia.

