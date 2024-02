Bonus genitori separati | requisiti e come fare domanda

Bonus genitori separati e divorziati. A partire dal 12 febbraio 2024 sino al 31 marzo 2024 sarà possibile presentare, tramite il portale Inps utilizzando lo Spid, la domanda per ottenere il bonus

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Venerdì 16 febbraio 2024 – Chi si è trovato in difficoltà durante la pandemia e non ha versato l'assegno di mantenimento al figlio puòper ottenere il(o divorziati o non conviventi). Si tratta di un contributo di 800 euro mensili, che sarà erogato per un massimo di 12 mensilità, tenuto conto delle disponibilità di risorse. Per ilè infatti stato istituto uno specifico fondo di 10 milioni di euro per garantire “un contributo al genitore che non abbia ricevuto, del tutto o in parte, nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022, data nella quale è cessato lo stato di emergenza Covid, l’assegno di mantenimento per inadempienza dell’altro genitore (ex coniuge o ex convivente). Ilnon interessa probabilmente una ...