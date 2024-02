Bonus genitori separati o divorziati fino a 800 euro al mese | chi può presentare domanda all’INPS

Bonus genitori separati e divorziati. A partire dal 12 febbraio 2024 sino al 31 marzo 2024 sarà possibile presentare, tramite il portale Inps utilizzando lo Spid, la domanda per ottenere il bonus

(Di venerdì 16 febbraio 2024)destinato ai, novità in arrivo per le famiglie. Vediamo quali requisiti sono necessari e le modalità per richiederlo. A chi spetta infatti questo sussidio? E a quanto ammonta?: tutte le novità 2024 – (ilcorrieredellacitta.com)Novità importanti per le famiglie cono legalmente. Da qualche giorno è infatti possibile fareper richiederedestinato proprio a coloro che non vivono più con il proprio partner. Dal 12 febbraio l’Inps infatti ha aperto sul proprio sito la sezione dedicata a questo sussidio e chi è in possesso dei requisiti può già inoltrare la relativa. Ci sono però delle scadenze ...