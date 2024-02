non ha un giardino privato ha problemi di istallazione e così via. Le nuove domande di erogazione per il contributo delle colonnine a chi è rivolto il contributo sulle colonnine elettriche Il bonus

Bonus colonnine, via alle domande: la procedura da seguire (Di venerdì 16 febbraio 2024) Dal 15 febbraio è possibile inoltrare domanda di accesso al Bonus colonnine elettriche. Scopriamo i requisiti e la procedura da avviare subito. Il Bonus colonnine elettriche è riservato a privati e condomini. La domanda si può inviare dal 15 febbraio al 14 marzo 2024 accedendo alla piattaforma Invitalia. Bisogna fare presto perché le istanze saranno accolte in ordine cronologico. Via alle domande di Bonus colonnine elettriche (Informazioneoggi.it)Il Bonus colonnine domestiche consiste in un contributo dell'80% sulle spese di acquisto e posa di una infrastruttura per la ricarica di un veicolo alimentato ad energia elettrica. L'Unione Europea sta spingendo i cittadini degli Stati membri verso le ...

