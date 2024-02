l'installazione di postazioni di ricarica per le auto elettriche . e di 8.000 euro , per il bonus richiesto da un condominio. I contributi per l'installazione delle colonnine sono stati infatti già

Bonus colonnine elettriche, via alle domande: ecco come fare (Di venerdì 16 febbraio 2024) Bonus colonnine elettriche, al via le domande: tutto quello che serve sapere su come fare e molto altro ancora Oramai l’attesa è finita. In molti, infatti, stavano attendendo proprio la giornata di ieri: giovedì 15 febbraio. Non uno come gli altri visto che, proprio da ieri, si possono iniziare ad effettuare le domande per quanto riguarda il “Bonus colonnine domestiche“. Il tutto si concluderà il prossimo 14 marzo quando scadranno, appunto, i termini per lo sportello. Cosa prevede tutto questo? L’acquisto ed anche le installazioni delle infrastrutture di ricarica per i veicoli. Bonus colonnine elettriche (Pixabay Foto) Cityrumors.itQuesti ultimi alimentati ad energia ... Leggi tutta la notizia su cityrumors (Di venerdì 16 febbraio 2024), al via le: tutto quello che serve sapere sue molto altro ancora Oramai l’attesa è finita. In molti, infatti, stavano attendendo proprio la giornata di ieri: giovedì 15 febbraio. Non unogli altri visto che, proprio da ieri, si possono iniziare ad effettuare leper quanto riguarda il “domestiche“. Il tutto si concluderà il prossimo 14 marzo quando scadranno, appunto, i termini per lo sportello. Cosa prevede tutto questo? L’acquisto ed anche le installazioni delle infrastrutture di ricarica per i veicoli.(Pixabay Foto) Cityrumors.itQuesti ultimi alimentati ad energia ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

più controlli sul bonus colonnine domestiche: Il ministero delle imprese e del made in Italy (Mimit) riapre i termini per i ritardatari del bonus colonnine domestiche, ma “promette” più verifiche. In ogni fase del procedimento Mimit e Invitalia p ... Bonus colonnine domestiche 2023: riaperto lo sportello per i contributi: Di nuovo disponibili le risorse per le spese relative all'acquisto e alla posa di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici. Ecco a chi spettano ... Riparte il bonus colonnine: ecco come ottenerlo: Stando a quanto riportato sul decreto direttoriale del ministero per le imprese del Made in Italy del 7 febbraio 2024, è ora possibile richiedere il bonus per l’installazione di postazioni di ricarica ...

Video di Tendenza