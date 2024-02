Bonus Barriere Architettoniche 2024 | quali sono le novitá

il piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Si è per cui è stato attivato anche un bonus di sostegno al pagamento

Stop allo sconto in fattura Dalla data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale del nuovo decreto 28 ... Il testo del provvedimento su ... (247.libero)

Per quali lavori di abbattimento barriere resta lo sconto in fattura Dalla data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale del nuovo decreto 28 dicembre ... (247.libero)

Nulla da fare. Come previsto e annunciato, il Parlamento non tocca palla sul Super bonus . Così non solo non ci sarà la proroga richiesta praticamente ... (lanotiziagiornale)

Bonus fiscali a chi avvia nuove attività in comuni montani: Bonus fiscali in base al reddito per i giovani che nei comuni montani dopo il 1° gennaio 2024 avviano una nuova attività e in abbattimento degli interessi passivi per quelli che stipulano finanziament ...

Il 2025 sarà l’anno del Superbonus: fuori solo le villette: Anche se nel 2025 l’aliquota scenderà al 65%, l’uscita di scena di alcuni bonus ordinari riaccenderà i riflettori sul Superbonus, almeno per i condomini. Per le villette sopravviveranno solo il Bonus ...

"Progetto di inclusione al Cassero per la Scultura di Montevarchi selezionato per il Concorso Art Bonus 2024": Il progetto di inclusione al Cassero per la Scultura di Montevarchi è stato selezionato per il Concorso Art Bonus 2024. Il progetto ha offerto programmi per persone con disabilità e ha contribuito all ...