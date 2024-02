Bonolis | «Inter | mente alveare! Stupito pure di Arnautovic e Sanchez»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Paoloha rilasciato una simpatica e costruttivavista sulla sua amata. Il presentatore televisivo, ospite sul canale Youtube di Gian Luca Rossi, ha analizzato la squadra di Simone Inzaghi, commentando positivaanche Alexise Marko. – Paolo: «Non potevo andare allo stadio, mi sono risparmiato l’acqua ma mi son goduto il lustro della partita. È stata bella e ho visto una Roma tornare a giocare a calcio. Prima entrava in campo per fare una rissa, adesso gioca a calcio. Ha fatto un primo tempo pazzesco, di grande pressing, e pensavo che fosse ben difficile che potesse continuare con quel ritmo per tutta la partita. Appena ha rallentato un po’ e soprattutto quando l’ha ripreso coscienza che ogni ...