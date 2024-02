Bonan | «Inter | scelte di Inzaghi intelligenti! Spiegano una cosa»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Ad un’ora dal fischio d’inizio di-Salernitana ledegli allenatori sono ormai chiare. Alessandrocommenta la formazione schierata da SimoneCHE PARLANO – Sono ufficiali le formazioni die Salernitana, in campo alle 21 per l’anticipo di Serie A. Alessandrovenuto su Sky Sport 24, commenta lenerazzurre e anche la prima sfida di Fabio Liverani: «Ledi Simoneci danno un’indicazione molto chiara, ovvero l’importanza riposta dall’nel campionato. Neppure l’incontro con l’ultima in classifica fa pensare adche possa essere una partita minore rispetto ad altre e quindi mette la formazione ...