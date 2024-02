Bomba dalla Spagna | Juve | il colpo è in arrivo

in più trova la deviazione da sotto di Presciutti e la bomba da che riporta in equilibrio il match (8 - 8) a otto minuti dalla fine. E' semifinale, la Spagna è servita.

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Le ultime settimane hanno di fatto compromesso il sogno scudetto dellantus che è già al lavoro per la costruzione della nuova squadra Un sogno svanito in poco più di due settimane. Questo il telegrafico resoconto dellantus che, nel giro di tre partite, ha praticamente deposto le armi per la rincorsa all’Inter. Un solo punto raccolto contro Empoli, nerazzurri nello scontro diretto e Udinese è un bottino abbastanza eloquente: la squadra di Inzaghi, che ha dovuto affrontare trasferte ben più complicate come quelle di Firenze e Roma, non ha fallito une ha preso il largo in quello che sembra, con ogni probabilità, lo scatto decisivo.sono certi: ecco il nuovodella(LaPresse) – rompipallone.itCerto la stagione della Vecchia Signora è ...